IMAGENS FORTES! Casal é executado a tiros na frente do filho de 1 ano

Um casal foi morto a tiros na frente do filho deles, de aproximadamente 1 ano, em Alto Garças, a 364 km de Cuiabá, na tarde da última sexta-feira, 8/10.





Segundo a Polícia Militar, Nicolas Elias Albuquerque do Prado e Cleidiana Pereira Alixandre saíram de táxi de Alto Araguaia rumo a Alto Garças. Ao chegarem no local, onde supostamente funciona uma boca de fumo, o casal desceu do táxi e, em seguida, foi executado a tiros por dois homens que estavam em uma moto. O filho deles não foi atingido.

Os suspeitos fugiram do local, após o crime.





De acordo com a polícia, a dona da casa onde o casal desembarcou presenciou o crime, no entanto, ela disse que não conhece os suspeitos.

Uma equipe do Conselho Tutelar esteve no local e retirou a criança.





A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) está no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.





O casal executado, segundo a polícia, tem passagens por tráfico e envolvimento com facção criminosa.





