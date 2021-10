Professora é agredida após pedir para aluna guardar celular

Uma professora de 49 anos disse ter sido agredida por uma aluna de 16 anos na cidade de Siderópolis, em Santa Catarina, após ela pedir que a adolescente guardasse o celular. O fato, que ocorreu na última quarta-feira (6), está sendo investigado pela Polícia Civil.





A mulher, que trabalha na Escola Municipal Miguel Lazzarin, diz que a estudante a agrediu verbal e fisicamente em sala de aula. Segundo a professora, que passou por exame de corpo de delito, a aluna a feriu no pescoço. O estatuto da unidade de ensino proíbe o uso do aparelho em sala de aula.





A adolescente, que é aluna do oitavo ano do ensino fundamental, deve ser ouvida pela polícia na próxima semana. Segundo a Polícia Civil, o caso vai seguir em segredo de Justiça, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Prefeitura de Siderópolis repudiou o ato e disse que a aluna foi afastada da escola.





(Pleno News)