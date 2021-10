Jovem compra iPhone de quase R$ 3 mil e recebe goiabada

Uma estudante de 21 anos foi vítima de um golpe ao comprar um iPhone SE em uma famosa loja virtual e receber, dias depois, uma caixa com um pedaço de goiabada. Segundo a moradora de Lima Duarte, no interior de Minas Gerais, ela pagou R$ 2.829,00 pelo celular no site da Submarino.





Segundo reportagem do portal R7, a compra foi feita no dia 14 de setembro, e o suposto celular chegou seis dias depois. Assim que abriu a embalagem, a cliente teve a ingrata surpresa de encontrar um pedaço de goiabada.





Sem perder tempo, ela procurou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da loja, e foi orientada a aguardar 48 horas para a análise do caso. Passado o prazo, a estudante continuou sem resposta do site, e então decidiu registrar um boletim de ocorrência por estelionato.





Ela também publicou uma reclamação no site ReclameAqui, que reúne denúncias de consumidores que foram lesados por empresas. No texto, a cliente se queixa da falta de retorno da loja e da demora em receber o estorno do pagamento. Na última atualização, a jovem afirma que o caso foi solucionado, mas não dá detalhes.





A Submarino informou que está apurando o caso.





(Pleno News)