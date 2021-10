TRAGÉDIA: Bebê morre esmagada após dormir sob o braço do pai

Uma bebê de apenas 18 dias morreu esmagada após o pai dormir com o braço apoiado em cima dela. O caso aconteceu em St. Blazey, na Cornualha, na Inglaterra.





A pequena Asha-May Finney Hulme foi encontrada desacordada pela mãe. No inquérito, a mulher relatou que a filha estava embaixo do braço do pai, que estava dormindo.





De acordo com o jornal The Mirror, inicialmente os pais não haviam percebido que a causa da morte pudesse ter sido o esmagamento. Eles teriam dito ainda que a criança foi encontrada desacordada no berço. O caso foi registrado como morte infantil inexplicável.





No entanto, o patologista que examinou Asha-May soube que ela foi encontrada debaixo do braço do pai. A partir de então, ele conclui que o esmagamento foi a causa da morte.





Em audiência, o pai da criança lamentou a tragédia e disse que se trata de seu “pior pesadelo”.





O juiz decidiu não condenar o homem por entender que a morte da filha ocorreu de forma acidental e que a perda da criança já configurava uma punição ao homem. Ele também prestou condolências aos pais. (Pleno News)