Malafaia revela três ministros "contrários" a Mendonça no STF; VÍDEO

Nesta segunda-feira (11), o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo em suas redes sociais revelando quais os ministros de Jair Bolsonaro estariam “prejudicando” a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na gravação, o pastor cobrou uma defesa pública feita por Ciro Nogueira, por Fábio Faria e por Flávia Arruda ao indicado de Bolsonaro.





Ex-advogado-geral da União, André Mendonça foi indicado em 12 julho pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio de Mello no STF. Mas, desde então, seu nome não passou pelo primeiro passo para ingressar na Corte, já que Alcolumbre ainda não definiu a data do procedimento.





Malafaia iniciou seu vídeo afirmando que a indicação de Mendonça não foi feita por lideranças evangélicas, e sim de Bolsonaro.





– É inacreditável. Ministros de Bolsonaro, cujos gabinetes ficam no Palácio do governo […] são contra a indicação de André Mendonça ao STF? […] Nós não indicamos, líderes evangélicos, André Mendonça […] A indicação é do presidente Jair Messias Bolsonaro – afirmou.





Malafaia então questionou um jantar que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, teria tido com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e um dos principais opositores de Bolsonaro.





– Como pode, gente? A Folha de São Paulo dizendo que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos mais importantes cargos políticos, vai jantar com Renan Calheiros, o cara que quer destruir Bolsonaro por interesses políticos – apontou.





Em seguida, o pastor cobrou um posicionamento público de Nogueira em defesa da indicação de Mendonça.





– Se o senhor Ciro Nogueira não foi jantar com ele [Calheiros] e se o senhor Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa. Não é pra mim, não. O senhor é obrigado a vir a público dar uma satisfação – pontuou.





Depois, Malafaia falou sobre o ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com o pastor, o ministro negou que tenha ido a algum jantar, como dito pela Folha. Silas Malafaia, no entanto, também cobrou apoio de Faria.





– Ministro, o senhor é obrigado emitir uma nota clara de apoio a André Mendonça. Os ministros palacianos são políticos, ele [Fábio Faria], o ministro Ciro Nogueira e a ministra Flávia Arruda, que é da Secretaria de Governo, são políticos. Eles são obrigados a emitir nota e [a] trabalhar pela indicação do presidente. Isso é uma vergonha, minha gente – destacou.





Por fim, Malafaia voltou a dizer que André Mendonça não foi indicado por líderes evangélicos e cobrou mais uma vez uma defesa pública dos ministros ao indicado de Bolsonaro para o Supremo.





– Não é pastor que está indicando André Mendonça. É uma vergonha, um preconceito e uma tremenda de uma safadeza contra André Mendonça! A indicação de ministros do STF é política. Vou repetir aqui: os ministros Ciro Nogueira, Fábio Farias e Flávia Arruda, que são políticos e ministros do Palácio, são obrigados a defender a indicação do presidente Bolsonaro, são obrigados a trabalhar em favor de André Mendonça. [Se] Não querem, caiam fora daí. Não podem estar aí, nesse lugar – ressaltou.

