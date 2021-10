Suspeito de estuprar criança é morto a facadas em emboscada

Um homem de 37 anos suspeito de estuprar um menino foi morto a facadas na última semana, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ademar Gonçalves de Souza foi vítima de uma emboscada feita por três homens. O corpo dele foi encontrado no último sábado (9).





De acordo com os autos, no dia do crime Ademar estava bebendo em um bar com um amigo e o irmão. Após algum tempo, os homens foram embora, e a vítima seguiu sozinha para casa. Neste momento ele foi abordado por dois jovens, de 18 e 19 anos, e por um adolescente. O trio espancou Ademar e desferiu ao menos 15 facadas nele, abandonando seu corpo em uma estrada próxima.





O suspeito de 19 anos chegou em casa ensanguentado. Questionado pela mulher, ele admitiu que havia matado uma pessoa. Ele escondeu a faca no telhado da casa de uma vizinha.





Uma denúncia anônima levou a polícia ao corpo do homem e também indicou os suspeitos do homicídio.





No interrogatório, o rapaz contou que havia visto Ademar dando balas a um menino de 8 anos, que era da sua família. Ele deduziu então que pudesse ter ocorrido algum abuso contra a criança. Revoltado, ele planejou o assassinato e chamou os comparsas para cometer o crime.





Os dois jovens foram presos, e o adolescente, apreendido. A faca utilizada no crime também foi apreendida.





