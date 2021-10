MEC autoriza a abertura do Curso de Psicologia na FAL

O Ministério da Educação (MEC) publicou na segunda-feira (04) na edição do “Diário Oficial da União”, a portaria Nº 1.109 que permite a abertura de 150 vagas no Curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade Alencarina de Sobral (FAL). O Curso foi autorizado pelo MEC com nota máxima, ou seja, 05.





O Curso de Psicologia da FAL tem como objetivo formar profissionais capazes de diagnosticar, planejar, executar e avaliar necessidades de intervenção em diferentes contextos institucionais, possibilitando a superação de problemas e dificuldades que comprometem os indivíduos, grupos, organizações e comunidades, permitindo a promoção da saúde e da qualidade de vida.





Sob a coordenação da Profa. Ma. Ana Karine Sousa Cavalcante, o Curso terá duração de 5 anos, na modalidade presencial.





Segundo a Diretora Geral da FAL, a Profª. Nayara Machado, o lançamento do edital do processo seletivo de 2022.1 acontecerá ainda nesta semana.





Para conferir a portaria completa de autorização, no link disponível: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.109-de-1-de-outubro-de-2021-350016254