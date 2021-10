Polícia do RJ realiza buscas para encontrar cantor Nego do Borel

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que assumiu as buscas do cantor Nego do Borel, disse que está realizando diligências para localizar o artista, que está desaparecido desde a manhã de segunda-feira (4). O sumiço foi registrado pela mãe do cantor, Roseli Viana, na 42ª Delegacia Policial (DP), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Em nota, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros informou que as investigações relacionadas ao desaparecimento estão em andamento.





A colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, afirmou que o artista foi visto em Itacuruçá, no município de Mangaratiba (RJ), na tarde de segunda. Entretanto, a advogada do cantor, Elizabeth Medeiros, disse que desconhece o paradeiro do cliente.





Equipes na delegacia do Recreio, onde o fato foi registrado, disseram que seguem verificando pistas do paradeiro do artista. Há quatro dias, o cantor publicou em sua página no Instagram que não queria polêmicas e que iria “morar com os peixes”. De acordo com o titular da delegacia do Recreio, delegado Luís Maurício Armond, há policiais em Itacuruçá.





Além das postagens em que demonstram comportamento depressivo, a mãe do cantor contou aos policiais da delegacia do Recreio que o filho foi visto pela última vez pouco antes do meio-dia de segunda-feira e que foi alertada por amigos da família de que ele teria ligado para algumas pessoas se despedindo. (Pleno News)