Mecânico “passeia” com Porsche de cliente e acaba sequestrado

Um mecânico de automóveis que decidiu “passear” com um Porsche Cayenne de um cliente, que deixou o carro em sua oficina, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, acabou sendo sequestrado durante a “voltinha” com o carro de luxo. O susto foi vivenciado também pela namorada do profissional, que tinha sido “convidada” para o passeio.





Câmeras de segurança registraram o momento em que o mecânico, identificado apenas como Francisco, foi abordado por homens que estavam em um carro próximo.





– Vi que o carro da frente freou bruscamente, acendendo a luz do freio algumas vezes, e percebi: perdi. Abriram o carro, saíram dois com pistola e granada. Saí do carro e já fui levantando a blusa, para mostrar que não estava armado. Eles, então, avisaram: não é assalto, é sequestro – disse a vítima, em entrevista ao SBT Rio.





Para tentar se livrar dos criminosos, que tinham colocado uma granada entre suas pernas, Francisco contou a verdade e disse que era apenas um mecânico.





– Olha as minhas unhas. Eu sou eletricista. Esse carro não é meu, é de um cliente. Não sou rico. Não adianta me sequestrar porque não tenho nada. Mesmo assim, pegaram minha carteira, meus documentos e meu celular e rodaram comigo até me abandonarem em Mesquita [cidade vizinha] – lembrou o mecânico, dizendo ainda que o celular simples ajudou a confirmar seu “status de pobreza”.





Após ser libertado, o mecânico foi socorrido pelo irmão. Os dois passaram a circular pela região em busca do veículo, que foi localizado próximo a Nilópolis, também na Baixada.





– Eu estava com a chave de presença e consegui recuperar o carro do cliente, com todos os meus pertences dentro – completou.





Em comunicado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que não foi informada da ocorrência. (Pleno News)