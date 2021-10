Jair Bolsonaro vence em mais regiões do que Lula, diz pesquisa

A pesquisa mais recente de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2022, divulgada na quarta-feira (27) pelo site Poder360, indicou que o atual presidente Jair Bolsonaro venceria em mais regiões do Brasil do que o ex-presidente Lula, caso as eleições ocorressem no cenário atual. A análise foi realizada pela Poder Data, divisão de pesquisas do Poder360.





Feita com 2.500 entrevistados, em 420 municípios das 27 unidades da Federação, entre os dias 25 e 27 de outubro deste ano, a pesquisa indicou que o atual chefe do Executivo sairia vencedor nas regiões Sul e Norte, enquanto o petista venceria no Nordeste. Considerando as margens de erro, Sudeste e Centro-Oeste estariam empatados se o pleito acontecesse hoje.





A Região Norte seria onde Bolsonaro teria a maior vantagem atual, com 48% das intenções de voto contra 20% de Lula. Já no Sul, um reduto onde o atual presidente conta com forte apoio, o líder teria 45%, e Lula ficaria com apenas 28%. Lula, por sua vez, de acordo com a pesquisa, levaria maior vantagem no Nordeste, onde contaria com 54% das intenções de voto, e Bolsonaro com 17%.





Nas regiões com empate dentro da margem de erro, o Centro-Oeste seria onde a disputa estaria mais acirrada, com a liderança de Bolsonaro por um placar de 27% a 26%. Já no Sudeste, Lula aparece com 30%, e Bolsonaro com 27% das intenções de voto. A margem de erro no Centro-Oeste foi de 6,5 pontos percentuais e a no Sudeste de aproximadamente 3 pontos percentuais.





(Pleno News)