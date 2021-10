Polícia Civil recupera onze relógios furtados de loja no Centro de Sobral

Um homem foi detido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nessa terça-feira (26), suspeito de participação em um furto ocorrido em uma loja de roupas e acessórios, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ação aconteceu na manhã do último sábado (23), quando o ato criminoso foi registrado por câmeras de segurança. Parte do material foi recuperado pelos investigadores durante diligências ocorridas também nessa quarta-feira (27).





No momento em que foi encontrado, o homem estava de posse de quatro relógios e as roupas utilizadas no dia do crime. O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde prestou depoimento. Agora, ele é alvo de um inquérito policial por portaria, em razão de não haver flagrante.





Material recuperado





Com a declaração, a PC-CE chegou à identificação e à localização de um receptador. Com isso, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra a pessoa que estava de posse de um dos relógios furtados.





Durante toda essa quarta-feira, os policias realizaram diligências por toda a cidade, onde encontram mais seis relógios em diferentes locais. Até o momento, a Polícia Civil já recuperou onze itens que foram furtados após o arrombamento do estabelecimento comercial. As investigações na busca de recuperar o restante dos relógios continuam.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3677-4711, que é o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)