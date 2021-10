Prefeitura de Sobral divulga edital para seleção de 515 estagiários de nível superior

A Prefeitura de Sobral abre nesta quinta-feira (28/10), inscrições para a seleção de 515 estagiários (além de cadastro reserva) a serem lotados nas secretarias do município. As vagas são destinadas para estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior nas instituições de ensino conveniadas com a gestão municipal. Os universitários podem se cadastrar até o dia 10 de novembro de 2021. O edital com informações sobre as vagas está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) de Nº 1187.





As vagas serão destinadas aos estudantes de: Administração, Arquitetura, Arquitetura e Urbanismo, Serviço Social, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências Naturais (Licenciatura), Ciências Sociais, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Eletromecânica, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Letras, Língua Portuguesa, Matemática (Licenciatura), Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social, Tecnologia da Construção Civil, Tecnologia do Meio Ambiente, Ciências da Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Cibersegurança, Computação em nuvem, DevOps e Redes de Computadores.





A bolsa-estágio será de R$488,12, com acréscimo de R$50,00, referente ao auxílio-transporte. A carga horária será de 20 horas semanais. É necessário já ter cursado no mínimo 40% da carga horária do curso ao qual se inscreveu. O tempo de contratação é de seis meses, podendo ser prorrogado por um período máximo de 2 anos.





As inscrições são gratuitas e serão realizadas, exclusivamente, pela internet pelo endereço eletrônico: seleção.sobral.ce.gov.br. O candidato, no ato da inscrição, precisa optar pelo curso e turno (preferencial) ao qual quer se candidatar.





As instituições de ensino conveniadas são: Centro Universitário INTA - UNINTA, Faculdade Luciano Feijão - FLF, Instituto Federal de Ciências e Tecnologia - IFCE, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA e Universidade Federal do Ceará - UFC. Os universitários podem se cadastrar até o dia 10 de novembro de 2021.





Faça sua inscrição AQUI