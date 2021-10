Neto é preso por humilhar e agredir avô cego de 82 anos

A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta quarta-feira (27) um jovem de 28 anos acusado de maus-tratos contra os avós. De acordo com a denúncia, o rapaz tinha o hábito de humilhar, agredir e maltratar o avô de 82 anos, que é cego, e a avó, de 72. O caso aconteceu em Goiânia.





As investigações apontam que o neto é usuário de drogas, e vivia às custas dos idosos. Ele é acusado de invadir a casa dos avós, ameaçar, agredir, maltratar e aterrorizar psicologicamente o casal. O rapaz intensificava as ameaças para evitar denúncias.





A avó do criminoso está internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana). Segundo as informações, ela ficou gravemente ferida após tentar apartar uma briga do neto com outro usuário de drogas.





Um levantamento apontou que o casal de idosos, que vive em condições humildes, já pagaram mais de R$ 46 mil para arcar com a defesa do neto em outros processos na Justiça. Parte das ações, inclusive, são de crimes cometidos contra os próprios avós.





(Pleno News)