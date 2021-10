MOTORISTA PERDE CONTROLE DE DIREÇÃO E SE CHOCA CONTRA MURO DE RESIDÊNCIA APÓS ATROPELAR E MATAR PEDESTRE EM GUARACIABA DO NORTE

O condutor de um veículo modelo Corolla perdeu o controle da direção, atropelou uma pessoa e se chocou contra o muro de uma residência em Guaraciaba do Norte. O grave acidente aconteceu por volta das 21h30, na localidade de Cruz da Almas, zona rural do município. A vítima identificada como Cícero Soares da Silva, tinha 39 anos e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista do veículo se evadiu do local.





Polícia Militar e Demutran estiveram no local da ocorrência para os procedimentos cabíveis. O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)