Maurício passa de 200 mil para 2 milhões de seguidores em 72h

Antes de seu nome agitar as redes sociais e a imprensa com polêmica de acusações de homofobia, o jogador de vôlei Maurício Souza tinha um pouco mais de 200 mil seguidores no Instagram. Na manhã deste sábado (30), o atleta alcançou a impressionante marca de 2 milhões de seguidores na rede social.





Em apenas 72 horas, Maurício viu o número ficar dez vezes maior. No stories do Instagram, o atleta agradeceu e disse ser uma responsabilidade falar para tanta gente.





Em uma publicação no início desta tarde, o ex-atleta do Minas Tênis Clube comemorou e agradeceu.





– A força de uma sociedade saturara pela injustiça e coerção. Somos dois milhões. Obrigado meu povo pelo apoio e carinho comigo e com minha família. Seguimos firmes com Deus na frente – escreveu.