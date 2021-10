Homem mata vizinho após reclamação de galo que aprendeu a cantar "Bolsonaro"

Nesta sexta-feira (29), um homem foi preso, suspeito de matar um vizinho depois de uma briga por causa de um galo, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o homem morto acreditava que o animal cantava o nome do presidente Jair Bolsonaro.





O crime ocorreu no dia 4 de setembro, próximo à entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no bairro Bonfim. De acordo com a polícia, o homem atirou contra Ricardo e, estando a vítima já caída no chão, golpeou a sua cabeça com uma pedra de aproximadamente 8kg, causando esmagamento do crânio e da face, com múltiplas fraturas. As lesões corporais provocadas pela pedrada foram a causa determinante da morte.





Marcos, autor do crime chegou a fugir do local e se abrigar na mata, mas compareceu a delegacia dias depois para dar depoimento.





(Gazeta Brasil)