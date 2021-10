Tiroteio termina com bandidos do novo cangaço mortos em confronto com PM e PRF de Varginha

Uma violenta troca de tiros em dois sítios nos arredores de Varginha, na região Sul de Minas Gerais, deixou mortos 25 suspeitos de integrar uma quadrilha do novo cangaço neste domingo (31). O confronto teve início após ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM). As informações foram apuradas em primeira mão pelo repórter Renato Rios Neto, da Itatiaia. Além dos mortos, alguns criminosos sofreram ferimentos e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha e ao pronto-socorro do município.





Suspeitos reuniam arsenal de guerra nos dois imóveis no perímetro rural. Conforme informações obtidas com exclusividade pela Itatiaia, pelo menos dez fuzis foram recolhidos, além de uma escopeta calibre 12 e três metralhadoras ponto50 – capazes de derrubar até aeronaves. De acordo com a capitão Layla Brunnella, porta-voz da Polícia Militar (PM), a quadrilha de roubos a banco era composta por vários criminosos. Durante a ação, também foram encontrados explosivos.





"Trabalho perfeito, sensacional", parabeniza secretário de Justiça





Em entrevista exclusiva ao repórter Renato Rios Neto, da rádio Itatiaia, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, parabenizou o trabalho conjunto da PRF e da Polícia Militar (PM) por meio do Bope para a operação da madrugada de sábado (30) para domingo.





"É um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, falando principalmente da inteligência. Me parece que já era uma operação da inteligência da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais) e que resultou nessa ação muito bem-sucedida através do Bope e da PRF. Da nossa parte aqui, nós só temos que parabenizar nossas forças policiais por um trabalho perfeito, sensacional. Fazer o que eles (policiais) fazem é para poucos, mostra que as forças de segurança aqui reduziram consideravelmente as ações do novo cangaço. Esse tipo de organização criminosa já percebeu que Minas não é um bom lugar para esse tipo de crime", disse.





O que é novo cangaço?





Usada para designar quadrilhas especializadas em grandes assaltos a bancos, a expressão “novo cangaço” foi cunhada há cerca de três décadas no Brasil. Bandos são responsáveis por crimes de grande repercussão, como o assalto à unidade do Banco do Brasil em Araçatuba, em São Paulo, onde os suspeitos pretendiam R$ 90 milhões e impactaram o país com imagens de populares usados como escudos-humanos.





Em Minas Gerais, bem como em outras regiões do país, os suspeitos não chegam às cidades sem estar munidos com forte armamento – como metralhadoras de alto calibre capazes de derrubar aeronaves, fuzis e pistolas; alguns utilizam também carros blindados, e coletes balísticos são itens indispensáveis para esses criminosos. As ações do novo cangaço são marcadas por extrema violência.





Fonte: Portal Itatiaia