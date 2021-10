Mulher descobre ninho com 92 cascavéis embaixo de sua casa

O diretor de uma ONG norte-americana que resgata répteis levou um susto ao atender a um chamado. Isto porque, ao chegar na residência de uma mulher que mora na Califórnia e pediu ajuda para resgatar “algumas cascavéis”, ele encontrou nada menos do que 92 cobras vivendo embaixo da casa dela.





De acordo com Al Wolf, em sua primeira visita ao local, ele achou 59 filhotes e 22 cobras adultas. Após este resgate, ele ainda retornou ao local duas vezes e encontrou mais 11 répteis.





Apesar de venenosas, as cobras encontradas no local, do tipo cascavel do Pacífico, não são agressivas, só reagem quando atacadas.





Segundo Wolf, que trabalha com resgate de répteis há 32 anos, é comum o pedido para o recolhimento de cascavéis vivendo embaixo de residências. No entanto, geralmente o número de animais resgatados por chamado não passa de cinco.





Todas as cobras que Wolf resgata se recuperam, incluindo as 92 encontradas recentemente. Em seguida, elas são soltas na natureza, em geral em áreas não povoadas. Algumas são soltas em fazendas para fazer o controle de pragas, a pedido do proprietário.





(Pleno News)