Mulher tenta matar marido internado com veneno de rato

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu uma mulher nesta quinta-feira (7), em Parnamirim, acusada de tentar matar o marido por envenenamento. A suspeita, que tem 37 anos e não teve a identidade revelada, teria dado chumbinho ao companheiro enquanto ele ainda estava internado no hospital.





Segundo a investigação, o homem precisou ser internado momentos depois de um almoço com a esposa. Ele apresentava quadro grave, e os médicos não tinham um diagnóstico. Ele entrou em coma.





Dias após dar entrada no hospital, a mulher foi visitar o marido e pediu “privacidade” à equipe de enfermagem sob a justificativa de que faria uma oração pela melhora do homem. Foi neste momento que os aparelhos de monitoramento dos sinais vitais da vítima soaram os alarmes.





Após minuciosa verificação, o hospital identificou uma substância desconhecida na sonda alimentar que o homem usava. O material foi encaminhado para a delegacia. A vítima, que vinha apresentando melhora, ficou com o quadro de saúde grave.





O laudo do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN) indicou que o material recolhido era um inseticida de uso agrícola, popularmente chamado de chumbinho.





A mulher foi levada para a Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Parnamirim e conduzida ao sistema prisional. (Pleno News)