VLTs de Sobral se envolvem em batidas em menos de cinco horas

O primeiro acidente aconteceu por volta das 9h com o VLT da linha Sul, que liga a Cohab II ao bairro Sumaré, e o segundo por volta das 13h, na linha norte que liga o bairro do Junco ao Novo Recanto.





Os VLTs das linhas norte e sul de Sobral se envolveram em acidentes nesta quinta-feira (7/10) em um intervalo de cinco horas. O primeiro aconteceu pela manhã por volta das 9h, na avenida Fernandes Távora a aproximadamente 150 metros da passagem de nível do bairro Dom Expedito, com o VLT da linha Sul que liga o bairro Cohab II ao Sumaré, envolvendo um caminhão pipa.





O segundo aconteceu na linha Norte que liga o bairro do Junco ao Novo Recanto, no cruzamento das Avenidas Dr. Arimateia Monte e Silva com a Avenida Dona Noemi Dias Ibiapina Antunes, no bairro do Junco, envolvendo uma Hilux.

Na batida que envolveu o carro pipa, o Sr. Francisco Costa que se identificou ao Portal Paraíso como motorista do carro disse que não viu o VLT e que o veículo só buzinou quando não dava mais para evitar a batida. O motorista disse que é acostumado fazer a conversão, pois passa no local todo dia para pegar água no bairro Marrecas e levar para uma localidade próximo a Groaíras.





O condutor do VLT que não quis se identificar disse para o Portal Paraíso que o carro pipa fez uma conversão em uma passagem “clandestina” e, quando percebeu o VLT, parou nos trilhos e não teve como evitar o acidente. O gerente do Metrofor em Sobral, Modoaldo Hélio Martins disse que o caminhão invadiu a via do VLT. “Ele devia ter parado antes e dado uma olhada, porque a circulação é do trem e já vinha bem devagar porque já estava chegando na estação”





Modoaldo Martins disse ainda que os acidentes tem tido uma redução comparado aos números de 2020. “No ano passado foram 15 acidentes e este ano até agora foram apenas seis. Todas as passagens têm sinalização, só que os veículos, principalmente as motos, avançam. Os condutores teriam que obedecer mais a sinalização”, disse o gerente do Metrofor em Sobral





O local onde o acidente aconteceu é uma passagem a aproximadamente 150 metros da passagem de nível do bairro Dom Expedito que os motoristas usam para não ter que passar pelo semáforo usando uma estrada de chão paralela à Avenida Fernandes Távora para pegar a Avenida Maria da Conceição Pontes de Azevedo que dá acesso aos bairros Belchior e Marrecas.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso