SOBRALENSE CONQUISTA VAGA NO MUNDIAL DE JIU-JÍTSU EM DUBAI, NOS EMIRADOS ÁRABES

No último sábado (23), o sobralense Hérico Hesley, Campeão Mundial de Jiu-Jítsu, participou de mais um campeonato brasileiro (Grand Slam), realizado no estado do Rio de Janeiro, onde mais uma vez garantiu uma vaga para o campeonato mundial que será sediado nos Emirados Árabes Unidos na cidade de "Dubai".





Hérico é filho único, tem apenas 30 anos de idade, natural da cidade de Sobral, no interior do estado do Ceará. Sua graduação como Faixa preta de Jiu-Jítsu lhe dá a condição de ensinar a arte marcial em qualquer continente do mundo.





(Frank Oliveira)