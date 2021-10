Pastor foge após embolsar R$ 30 milhões da Igreja Universal

A direção da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) denunciou um de seus pastores à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) pelo desvio de cerca de R$ 30 milhões da igreja.





O religioso tem formação em arquitetura e foi um dos responsáveis pela edificação do Templo de Salomão, um suntuoso templo no bairro do Brás, em São Paulo. Atualmente, ele estava em Brasília tocando as obras de uma nova sede da igreja em Taguatinga. A ideia da Universal é criar um novo Templo de Salomão no terreno de mais de 52 mil metros quadrados na capital federal.





Segundo advogados da Iurd, o pastor teria direcionado contratos para uma construtora localizada em Portugal. Ele também estaria lavando dinheiro em solo estrangeiro.





O homem, que teve seu nome preservado pela PCDF a fim de não comprometer as investigações, fugiu logo após ser questionado pela igreja quanto às irregularidades. O seu paradeiro segue desconhecido.





A versão do Templo Salomão no Distrito Federal terá capacidade para receber cinco mil pessoas, contará com heliporto, elevador privativo, espelho d’água, arborização, garagem de três andares subterrânea, vista para o céu e uma esteira que levará o dízimo dos fiéis para um cofre. (Pleno News)