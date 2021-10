POLÍCIA CIVIL APREENDE PISTOLA E VEÍCULO APÓS PERSEGUIÇÃO POLICIAL EM SOBRAL

Durante um trabalho investigativo, na madrugada desta segunda-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apreendeu uma arma e um veículo após uma perseguição policial na cidade de Sobral. A ação ocorreu no bairro Sinhá Sabóia.





Uma pistola calibre .40 foi apreendida. Diante do material localizado, o veículo e a arma foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi aberto inquérito policial. A PC-CE mantém as investigações no sentido de identificar o homem que fugiu.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3677-4711, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia .