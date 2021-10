Queda do WhatsApp, Facebook e Instagram vira piada no Twitter

Na tarde desta segunda-feira (4), WhatsApp, Facebook e Instagram apresentaram instabilidade em seus serviços e pararam de funcionar. Por causa da situação, usuários de redes sociais se uniram para fazer piadas sobre os problemas com os serviços.





Nas publicações, eles brincaram sobre o que poderiam fazer sem o WhatsApp e as outras redes e também sobre as causas da instabilidade.





Ao portal G1, o Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade. No Twitter, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível”.





Já o Instagram tuitou: “O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora, e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos [trabalhando] em cima disso”.





(Pleno News)