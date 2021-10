Criança nega tirar máscara para foto escolar e recebe R$ 200 mil

Uma foto do anuário escolar de um menino norte-americano de 6 anos de idade viralizou nas redes sociais após ele se recusar a tirar a máscara para não desobedecer à mãe. Internautas se uniram para recompensar o garoto e já doaram o equivalente a quase R$201 mil reais.





Quando a escola de Mason Peoples foi fotografar os alunos, o fotógrafo posicionou o menino e pediu que ele retirasse sua máscara. Ele, porém, respondeu: “Minha mamãe falou para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer, quando não tiver ninguém por perto”.





O fotógrafo chegou a dizer que não haveria problemas em tirar a máscara apenas para a foto, mas Mason lhe disse: “Minha mãe falou muito sério”.





Mesmo com o fotógrafo insistindo pela terceira vez, o menino voltou a negar-se a remover a máscara e justificou: “Sempre ouço minha mamãe”.





Diante da firmeza da criança, o fotógrafo tirou a foto de Mason com a máscara.





O registro foi publicado pela mãe do menino, Nicole Tucker, nas redes sociais, que reproduziu o diálogo do filho com o fotógrafo da escola, localizada na Virgínia, nos Estados Unidos. Ela disse que está “tão orgulhosa por ele ter cumprido sua palavra”, mas brincou dizendo que “deveria ter sido mais clara sobre as regras desse dia”, da foto.





A publicação ganhou repercussão na internet, e diversos usuários da rede comentaram que gostariam de recompensar o jovem Mason pela sua obediência, após uma mulher montar uma vaquinha virtual para atender ao pedido destes internautas. Até esta segunda (4), mais de 1,8 mil pessoas já haviam doado 36.862 dólares (o equivalente a cerca de R$ 200.945).





A mãe do menino relatou que Mason “está muito feliz de ver que ficaram orgulhosos de sua atitude”. (Pleno News)