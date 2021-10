Tarcísio encontra investidores em NY: “O melhor está por vir”

Em viagem a Nova Iorque, nos Estados Unidos, para captar investimentos para o setor da infraestrutura brasileira, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas usou suas redes sociais para compartilhar a agenda que está cumprindo na cidade.





– Bom dia. Em Nova Iorque, começando mais um roadshow. Nos próximos 5 dias, converso com mais de 50 grupos de investidores sobre o maior programa de concessões de ativos de infra do mundo. Nenhum país fez o que o Brasil do governo do presidente Jair Bolsonaro fez. E o melhor ainda está por vir – escreveu ele no Twitter.





O ministro também incluiu um vídeo em que detalha seu trabalho nos Estados Unidos.





– Vamos apresentar para os investidores do mundo inteiro, que serão mais de 50 grupos em cinco dias de reuniões, o nosso programa de infraestrutura, que já é um sucesso. Nenhum país do mundo, em dois anos e meio, fez o que nós fizemos. […] E o melhor ainda está por vir […] Temos que convidar os investidores para a festa, porque o nosso programa de concessões já é um sucesso. E quem quer investir em infraestrutura no mundo, tem obrigação de olhar o Brasil – afirmou. (Pleno News)