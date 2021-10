RS: Jogador é preso após agredir árbitro com chute na cabeça

Uma grave agressão durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, na noite de segunda-feira (4), entre os times do São Paulo-RS e do Guarani resultou na prisão de um dos jogadores envolvidos na partida. O atleta William Ribeiro, do São Paulo, deve responder por tentativa de homicídio após chutar o árbitro Rodrigo Crivellaro na nuca e deixá-lo desacordado.





Aos 16 minutos do segundo tempo, uma confusão entre os dois levou o árbitro ao chão, e o jogador o chutou. Após o ocorrido, o árbitro Rodrigo Crivellaro foi levado para o hospital, chegando a ficar desacordado por alguns instantes. A partida foi suspensa. Em seu perfil no Twitter, o São Paulo, clube no qual William atuava, posicionou-se repudiando a ação, além de ter rescindido o contrato do atleta.





Em entrevista ao canal de esportes ESPN, o delegado Vinicius Lourenço de Assunção, responsável por autuar o jogador, disse que não houve dúvida de que o atleta assumiu o risco de tirar a vida do árbitro e, por conta disso, ele foi preso em flagrante.





– O atleta foi apresentado em flagrante de delito pela Polícia Militar após agredir o árbitro, que desmaiou. Ele [árbitro] teria recebido um soco e, depois, um chute, fazendo o ficar inconsciente. Conversei com a médica. Foi feito uma tomografia do crânio, raio-x na coluna, tórax e bacia também – disse.





O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, usou seu perfil no Twitter para se posicionar sobre o caso, atualizando a situação do árbitro Rodrigo Crivellaro e criticando a atitude do atleta. De acordo com Luciano, Crivellaro está se recuperando.





– Falei com o árbitro Rodrigo Crivellaro, covardemente agredido por um jogador do São Paulo, na partida contra o Guarani. Ele está sendo medicado no Hospital e felizmente se recuperando. A FGF está prestando todo o atendimento necessário e caberá ao TJD avaliar o episódio – escreveu.

Fonte: Pleno News