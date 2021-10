SOBRAL: PRAIO APREENDE DROGAS E ARMA NO BAIRRO DOM JOSÉ

Policiais do efetivo do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), prenderam dois suspeitos, os quais portavam um revólver calibre .22 municiado, 17 munições de mesmo calibre, além de maconha e crack, uma balança de precisão e um aparelho celular. O fato ocorreu na noite da última quinta-feira (14), em Sobral-CE.





Durante ação de patrulhamento pelo bairro Dom José, após as 22h, a equipe do CPRaio se deparou com dois suspeitos que empreenderam fuga ao perceber a presença policial.





Depois de um acompanhamento tático, os indivíduos foram alcançados e abordados. Com eles, os ilícitos foram apreendidos. Ambos receberam voz de prisão.





Em razão do exposto, os suspeitos, identificados como Ronaldo Bipo Sales, 18, e Jeferson Nascimento Paula, 18, foram levados à Delegacia Regional de Sobral, onde foi instaurado o procedimento cabível.





Assessoria de Comunicação da PMCE