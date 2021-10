DENÚNCIA DO INTERNAUTA: FUNCIONÁRIO DO DETRAN QUASE PROVOCA ACIDENTE NA AVENIDA JOHN SANFORD

"Bom Dia!





Gostaria que vocês postassem no blog essa irresponsabilidade do funcionário do Detran de Sobral em ter parado numa curva na via pública. Por pouco eu não bati o meu carro na traseira desse Fiat Mobi.





Essa via é na descida que sai do Bairro Renato Parente, sentido o Caiçara.





Um absurdo total. Um Funcionário Público do Órgão que trabalha fiscalizando o trânsito e comete uma irregularidade dessa.





O meu carro derrapou na pista, eu tive que tirar pro lado esquerdo para não bater na traseira do Mobi





Se eu tivesse um pouco mais ligeiro não tinha como ter evitado