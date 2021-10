Laboratório é suspeito de erro em 43 mil diagnósticos de Covid

As autoridades sanitárias do Reino Unido suspenderam as atividades de um laboratório na Inglaterra após detectar que o mesmo havia processado indevidamente cerca de 43 mil exames ambíguos de Covid-19 como negativos.





Em nota, a Health Security Agency (UKHA, em inglês) explica que o laboratório da empresa Immensa Health Clinic em Wolverhampton foi fechado temporariamente, constatando que cerca de 43 mil pessoas receberam resultados de PCR negativos após terem testado positivo para antígenos (substâncias estranhas ao organismo que desencadeiam a produção de anticorpos).





Os resultados errados são de amostras processadas entre 8 de setembro e 12 de outubro, principalmente do sudoeste da Inglaterra.





A Agência destacou que se trata de “um incidente isolado atribuído a um único laboratório” e acrescenta que as amostras analisadas por esta empresa “são pequenas dentro de uma rede mais ampla” de laboratórios do país, onde são processados ​​quase um milhão de PCRs ao dia.





*EFE