Polícia Militar captura cinco pessoas suspeitas de homicídio no bairro Sumaré na noite deste sábado (16), em Sobral

A Polícia Militar do Ceará, através do Comando Tático Motorizado (COTAM), realizou a detenção de quatro adolescentes e um adulto na madrugada deste domingo (17), por volta de 02h da manhã, durante abordagem a um veículo no bairro Santa Casa, suspeitos de um homicídio ocorrido na mesma noite.





De acordo com informações, por volta de 22h, vários indivíduos saíram de um terreno baldio e seguiram em direção a uma residência na rua Tubiba, bairro Sumaré em Sobral, onde realizaram vários disparos com armas de fogo. Duas pessoas foram atingidas e socorridas para a Santa Casa de Sobral. José da Silva Paiva, de 39 anos faleceu ao dar entrada no hospital.





O policiamento da área foi reforçado e por volta de 02h da manhã, uma composição do COTAM conseguiu abordar um veículo e duas motos em atitude suspeita e confirmaram através de testemunhas que aqueles seriam os autores do homicídio. Segundo os policiais, os suspeitos seguiam em fuga no momento da abordagem.





Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral onde foram reconhecidos por testemunhas que presenciaram a ação. Os adolescentes infratores foram encaminhados para internação e o adulto, preso em flagrante pelo crime de homicídio.





ASCOM do 3º Batalhão da PMCE