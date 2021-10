Fafá de Belém fala em fazer comida venenosa para Bolsonaro

A cantora Fafá de Belém aproveitou uma interrupção em um de seus shows para fazer uma piada de “mau gosto”. A apresentação ocorreu há alguns dias no Theatro da Paz, em Belém. Na ocasião, ela falou em preparar um prato com um ingrediente venenoso para o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi dada pela revista Veja.





Fafá estava se apresentando quando foi interrompida por um coro de “Fora Bolsonaro!”. Ela então fez a “brincadeira”.





– Vou fazer uma maniçoba. Mas nessa, vou cozinhar a maniva por três dias para dar ao presidente – explicou.





A maniçoba é um prato típico do Pará semelhante a uma feijoada. No lugar do feijão, no entanto, é utilizada a folha da mandioca. Chamada de maniva, a folha precisa ser cozida por sete dias antes de ser consumida, do contrário pode levar uma pessoa a óbito.





