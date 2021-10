Rainha Elizabeth procura faxineiro para Palácio de Buckinghan; salário é de R$ 14 mil

A Família Real britânica anunciou uma vaga para a equipe de faxina do Palácio de Buckingham - residência da Rainha Elizabeth 2. As informações do jornal britânico The Daily Mail.





O cargo terá jornada de 40 horas semanais, de segunda a domingo. O salário anunciado pode chegar a 22.600 libras por ano - o equivalente a R$ 169 mil. Portanto, mensalmente, o novo contratado da Família Real poderia chegar a receber R$ 14 mil. As inscrições para a vaga vão até o dia 20 de outubro.





O escolhido será responsável pela limpeza e manutenção de vários dos cômodos do Palácio de Buckingham. A residência oficial da Rainha tem 77 mil metros quadrados e 775 quartos.





A descrição afirma que o primeiro requisito não será experiência, mas sim atenção aos detalhes.





Além disso, o anúncio afirma procurar um perfil pró-ativo, com boa capacidade de gestão do tempo e que não se importe de fazer malabarismos com uma carga horário cheia.





"Acima de tudo, você estará ansioso para aprender e desenvolver suas habilidades. Esta é a sua oportunidade de usar seu entusiasmo e paixão para entregar o excepcional”, diz o anúncio.





A vaga para equipe de faxina é uma das dez que estão abertas na Família Rean britânica. No Palácio de Buckingham também estão abertas vagas para gerente de obras para ajudar em reformas, analista de sistemas e gerente-assistente para o restaurante.





O Castelo de Windsor - segunda residência real mais frequentada pela rainha Elizabeth II - está a procura de motorista e estoquista. Há ainda outras vagas abertas em órgãos e residências diversas da realeza.





(Diário do Nordeste)