Tenentes da Polícia Militar são nomeados após expressiva dedicação do Deputado Diego Barreto e de Mauro Filho, tornando-se a maior turma de oficiais femininas da história do Estado do Ceará

Conforme as informações da live do Governador Camilo Santana a nomeação dos novos Tenentes da Polícia Militar vai ser publicada hoje, dia 05 de outubro de 2021, no Diário Oficial do Estado do Ceará. Trata-se da nomeação da 2ª Turma do Curso de Formação Profissional, que possui o maior número de policiais femininas da história do Estado do Ceará e com o maior quantitativo geral, 247 (duzentos e quarenta e sete) novos oficias. Essa conquista é fruto do relevante esforço do Deputado Diego Barreto, que levou a demanda ao Governador Camilo Santana e atuou ativamente em diversas Secretarias do Estado para obter a nomeação de todos os concludentes da 2ª Turma do Curso de Formação Profissional, apresentando argumentos jurídicos, de planejamento e orçamentários. Além disso, o Deputado Diego Barreto foi atencioso com a comissão de alunos, levando-a para diversas reuniões e agindo conjuntamente para alcançar essa vitória, que beneficia toda a sociedade cearense. Também vale destacar o valioso apoio do Secretário de Planejamento do Estado, Mauro Filho, que cooperou para essa renovação do quadro de servidores da PM/CE, bem como a contribuição do Secretário de Segurança, Sandro Caron, e do Comandante Geral da PM/CE, Cel. Márcio Oliveira, que comemoram esse aumento do contingente.

Veja mais sobre: