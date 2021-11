ACHADO DE CADÁVER É REGISTRADO EM CARNAUBAL

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (9) no município de Carnaubal. O corpo foi localizado por populares próximo a um imóvel em construção situado na rua Ovídio de Melo Aguiar, no bairro Bem Viver. A vítima foi identificada como Francisco Rodrigues do Carmo, 24 anos, que residia no mesmo bairro e possuía antecedentes por furto e ameaça. Segundo informações há algo parecido com uma mangueira enrolada no pescoço da vítima.





Uma equipe Polícia Militar está no local aguardando a chegada da Perícia Forense, a qual deverá dar detalhes a respeito da causa morte.





(Ibiapaba 24 horas)