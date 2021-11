BASE DO CPRAIO E CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO SÃO INAUGURADAS EM GUARACIABA DO NORTE

O município de Guaraciaba do Norte recebeu, na manhã desta segunda-feira (8), a 50ª central de videomonitoramento do Estado e a 51ª base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) entregues pelo Governo do Ceará.





O governador Camilo Santana participou das inaugurações e enalteceu o trabalho realizado pelos policiais cearenses reforçando que o Raio e o sistema de videomonitoramento vão funcionar 24 horas para dar mais segurança à população.





“As motos têm mil cilindradas, são muito potentes, e temos equipes altamente preparadas, com armamento do que há de melhor. Nós importamos armamento dos Estados Unidos e da Europa. É o mesmo armamento que a Polícia Federal e o exército americano usam. É o que há de melhor para a nossa polícia trabalhar”, disse o governador.





A base do CPRaio em Guaraciaba do Norte contará com o efetivo de 30 policiais militares, dez motocicletas e uma viatura Raio caracterizada, fazendo o patrulhamento ostensivo no município, bem como nas localidades mais próximas.





O secretário estadual da Segurança Pública Sandro Caron afirma que o CPRaio representa um reforço permanente na segurança dos municípios onde é instalado. “Estão somando para a segurança pública do município de Guaraciaba do Norte 30 homens altamente treinados, capacitados e que chegam para reforçar o policiamento ostensivo geral e com a Polícia Civil”, disse o secretário Caron.





Coronel Márcio Oliveira, comandante geral da Polícia Militar do Ceará ressaltou o avanço de bases do CPRaio por todo o Ceará. “Essa é a quinquagésima primeira base do Raio instalada. Em 2015, o Raio só tinha uma base em Fortaleza e que funcionava em um prédio alugado. Hoje são 51. É um projeto ousado e que em parceria com as demais forças amigas e com o videomonitoramento tem reduzido os crimes e apresenta altos índices de prisões e apreensões”.





Comandante do CPRaio, o tenente-coronel Kilderlan, destacou a importância do CPRaio para a segurança pública. “Um projeto que começou pelas cidades com mais de 100 mil habitantes, posteriormente passou para aquelas com mais de 50 mil habitantes e agora estamos na terceira fase chegando às cidades com mais de 30 mil habitantes”, aponta. “Em Guaraciaba, vamos fazer um policiamento especial, dando suporte ao policiamento convencional que já vem sendo executado”, explica o comandante do Raio.





O prefeito Adail Machado agradeceu ao governador Camilo Santana pelo importante reforço na segurança de Guaraciaba do Norte e relatou que a chegada da unidade do CPRaio e a implantação do sistema de videomonitoramento era algo muito esperado pela população. A segurança, na visão do prefeito Adail, é um direito que os cidadãos precisam para viver com mais dignidade e tranquilidade. “E esse sempre foi um desejo nosso que agora, sem dúvida, se concretiza. O Raio é sinônimo de excelência. Temos certeza que com a chegada dessa importante e honrosa instituição o nosso município ganhará de sobremaneira”.









Honra e orgulho





O soldado Scarcela é o primeiro militar da família. Na cerimônia de inauguração do Raio de Guaraciaba, onde ele vai atuar, os pais e a esposa saíram da cidade vizinha de São Benedito, onde moram, para prestigiar o momento histórico e emocionante para a família Scarcela. “É uma honra inenarrável fazer parte deste grupo seleto da Polícia Militar, reconhecido nacionalmente. Nós chegamos em Guaraciaba pra servir e proteger. Daremos o nosso melhor para a sociedade. Para todo cidadão, independente da profissão, a família é o seu pilar. Sempre busquei proteger a minha família e hoje, como militar, me comprometo a cuidar das famílias cearenses”.





Além da Capital, são 13 bases do Raio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 37 no Interior. Atualmente, o comando possui 2.572 policiais militares atuando em 51 municípios do Interior, RMF e na Capital, com auxílio de 1.663 motocicletas e 89 viaturas. A nova unidade será comandada pelo tenente Justino Ricardo Cabral Goiana.





Em 2004, quando foi criado, o grupamento motorizado iniciou suas ações com foco no policiamento de duas rodas para um combate aos crimes mais rápido e preciso. A unidade inicialmente contava apenas com 16 policiais militares e oito motocicletas.





Via Ibiapaba 24 horas