ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA 362, PRÓXIMO AO DISTRITO DE TAPERUBA

Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite deste domingo (28), na CE 362, rodovia que liga a sede do município de Sobral ao distrito de Taperuaba.

O condutor de uma motocicleta perdeu o controle do veículo, caiu e bateu com a cabeça na pista, vindo a falecer no local. A vítima foi identificada como José Ferreira.

O corpo foi recolhido pela perícia forense para ser submetido aos exames periciais.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.