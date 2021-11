Icasa vence o Caucaia, leva título da Fares Lopes e conquista vaga para a Copa do Brasil em 2022

O título da Taça Fares Lopes ficou com o Icasa, que derrotou o Caucaia por 1 a 0 neste domingo, no estádio Franzé Moraes. Com a vitória, o time do Cariri voltará a atuar na Copa do Brasil em 2022. O time da Terra do Padre Cícero já estava classificado também para a Série D 2022 ao herdar vaga do Atlético-CE, que subiu de divisão.





O jogo começou muito disputado, com as duas equipes se estudando muito e dependendo de lançamentos longos ou jogadas em velocidade pela lateral. O Icasa, no entanto, pareceu ser um time mais equilibrado no primeiro tempo e conseguiu pressionar melhor o adversário.





Quando não tinha a bola, o Verdão do Cariri adiantava a marcação e tentava recuperar o domínio das ações ofensivas. Essa disposição acabou rendendo um pênalti.





Aos 25, Siloé, do Caucaia, recebeu pela esquerda do ataque, mas acabou perdendo a bola para Rogério, capitão do Icasa. Para tentar impedir o avanço do adversário, Siloé acabou sendo forçado a fazer falta dentro área.





Na cobrança, Iltinho não deu chances ao goleiro Josué e cobrou com precisão no canto direito, mandando a bola quase no ângulo superior do gol, abrindo o placar da partida.





Logo em seguida, aos 26, Júnior Goiaba chegou perto de ampliar a vantagem, após aproveitar uma sobra no meio de campo. O meio campista tentou um chute colocado e acertou a trave esquerda de Josué, que tentou fazer a defesa, mas não alcançou a bola.





SEGUNDA ETAPA





Depois do intervalo, o cenário do jogo mudou, com o Caucaia tentando empatar o marcador. Aos 55 minutos, Everton teve uma boa oportunidade ao cobrar falta na entrada da área de Mondragon, mas, apesar de conseguir um chute com força e na direção do gol, o goleiro do Icasa conseguiu fazer uma defesa segura.





Aos 81 minutos, foi a vez de Nael, mais uma vez de falta, levar esperança à torcida do Caucaia. Ele bateu colocado e forçou Mondragon a fazer uma defesa muito difícil, se esticando para chegar no canto esquerdo.





O Caucaia ainda tentou criar novas oportunidades, mas a defesa do Icasa não oferecia muitas chances. Quando conseguia finalizar as jogadas, o ataque do Caucaia ainda parou em defesas importantes do goleiro Mondragon.





Com a vitória, que garantiu o título da Taça Fares Lopes de 2021, o Icasa garantiu vaga para disputar a Copa do Brasil em 2022.





(Diário do Nordeste)