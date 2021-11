Acidente entre carro e caminhão mata quatro pessoas da mesma família

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão matou quatro pessoas da mesma família, em Goiás. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mãe, dois filhos e o irmão dela faleceram no acidente que aconteceu na altura do km 321, na BR-070, próximo a Jussara, na região noroeste do estado.





No carro de passeio, com placas de Santa Fé de Goiás, estavam um casal de filhos da condutora, de 29 e 30 anos, e o irmão dela, de 70 anos de idade. Eles não resistiram aos ferimentos provocados pelo impacto e foram a óbito no local.





A Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, polícia técnico-científica e o IML da cidade de Goiás auxiliaram no atendimento do acidente.





(Metrópoles)