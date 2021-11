TRAGÉDIA EM CAMOCIM-CE: TRABALHADOR MORRE AO CAIR DE ESCADA DURANTE SERVIÇO NO CENTRO DA CIDADE

Por volta das 16h40 desta sexta-feira, 19, um homem identificado como Antonio Fernando de Araújo, mais conhecido como Pitonho, de 70 anos, morreu após cair de uma escada enquanto trabalhava como pedreiro em um muro de residência na Rua Santos Dumont, Centro.





Apesar da altura baixa, cerca de 2,5 metros, o homem bateu forte com a cabeça no chão e houve traumatismo craniano, tendo inclusive perda de massa encefálica. A vítima residia na Rua Quintino Bocaiuva, bairro Cruzeiro. Uma equipe da PM se encontra no local resguardando a área do sinistro. Profissionais da Pefoce foram acionada para o local.





(Camocim Polícia 24h)