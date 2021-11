PRESIDENTE JAIR BOLSONARO ENVIA R$ 25 MILHÕES AO CEARÁ PARA SEGURANÇA PÚBLICA

A partir desta semana, o Governo do Ceará começa a receber o valor de R$ 25 milhões repassado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A verba federal deve ser empregada para o financiamento dos projetos, das atividades e das ações previstas em cada um dos eixos. No total, 20% será transferido para a valorização dos profissionais de segurança pública e 80% para o fortalecimento das instituições de segurança pública e defesa social. No total, serão enviados R$ 722 milhões para os 27 estados brasileiros e o Distrito Federal. O rateio do valor, proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), é realizado com base em aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos. Em nota divulgada pelo órgão federal, o ministro Anderson Gomes defendeu que a pasta buscou distribuir os recursos de forma igualitária, buscando o investimento em equipamentos, tecnologia, capacitação, valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais da área.





(Revista Ceará / Foto: Murilo Rodrigues)