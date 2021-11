Mais de 800 mandados: Polícia realiza operação contra facção criminosa em 51 cidades do Ceará

Aproximadamente 800 mandados judiciais são cumpridos pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 19, durante uma operação de combate a facção criminosa. Os presos fazem parte do segundo escalão de um grupo criminoso e foram encaminhados ao Complexo de Delegacias Especializadas, em Fortaleza. A ação começou na madrugada e segue pela manhã.





A organização criminosa é oriunda do Rio de Janeiro. A ação também foi desencadeada com a prisão de Valeska Pereira, conhecida Majestade, que foi presa no Rio Grande do Sul.





Segundo a Polícia Civil, os mandados são de prisão e busca e apreensão. A ação chamada "Anullare" é realizada em Fortaleza e em outras 50 cidades do Ceará, na Região Metropolitana e no Interior.





O secretário da segurança do Ceará, Sandro Caron, explicou durante entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta, 19, que a operação é baseada na estratégia de asfixia financeira. De acordo com ele, corta-se a principal fonte de recurso das facções e faz-se algumas investigações sobre o patrimônio para conseguir apreender valores e bens que elas obtiveram do crime. Dessa forma, o grupo criminoso perde a estabilidade.





"Mais de 450 mandatos de busca e apreensão que estão sendo cumpridos em 50 cidades do estado do Ceará. A prisão do segundo escalão desse grupo impacta porque esses alvos são os chamados 'gerentes', aqueles que estavam na rua praticando diretamente os homicídios e os ordenando", disse Caron. "A gente combate o crime organizado com investigação policial e com inteligência policial", completou.





Mais detalhes da ação serão divulgas ao longo do dia.





Portal O Povo / Colaborou Euziane Bastos