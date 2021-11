Após prisão da "Majestade do crime", polícia mapeia facção e prende 161 suspeitos no Ceará

Após prisão de Valeska Pereira Monteiro, conhecida como “Majestade”, a Polícia Civil do Ceará realiza nesta sexta-feira (19) uma operação de combate a uma organização criminosa atuante no Ceará. São cumpridos mais de 800 mandados, sendo 358 de prisão e 455 de apreensão. Até a última atualização desta reportagem, 161 pessoas haviam sido presas.





Um dos suspeitos resistiu à prisão, trocou tiros com policiais e foi baleado no braço. Ele recebe atendimento no Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.





"Majestade" foi presa em agosto quando estava de férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. A partir dela, a polícia obteve informações e mapeou outros integrantes do grupo criminoso.









Ação em 50 cidades





"A investigação foi iniciada através da captura de um alvo de uma liderança de outro estado e a investigação evoluiu. A Draco identificou quem eram as pessoas que exerciam comando dentro desta organização. Nós temos alvos em todo o estado Fortaleza, Região Metropolitana, Interior Norte e Interior Sul e em Pernambuco. Também foram localizados lá", afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Sérgio Pereira.





Conforme o secretário da Segurança do Ceará, Sandro Caron, as forças policiais chegam ao "segundo escalão" da facção com a operação realizada nesta sexta. “Estamos então prendendo todo o chamado segundo escalão, ou seja, são os gerentes, as pessoas que estavam a rua comandando diretamente as ações criminosas desses grupos", disse.





A ação batizada "Anullare" é realizada em Fortaleza e outras 50 cidades do Ceará, além de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil do Ceará, a operação é a maior da história da instituição em combate a um único grupo criminoso.









Prisão durante as férias





A captura da jovem ocorreu em 26 de agosto, durante o cumprimento de um mandado de prisão contra ela. A jovem foi depois levada a Fortaleza (assista, acima, à chegada de Majestade a Fortaleza).





Majestade tem antecedentes criminais por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. Também é suspeita de fazer o controle financeiro e da distribuição de áreas do tráfico de drogas em Fortaleza e na Região Metropolitana.





Conforme as investigações da Polícia Civil, enquanto os membros e grupos criminosos disputavam territórios, o que resultava em homicídios, a mulher aproveitava as férias no sul do país.





O delegado-geral-adjunto da Polícia Civil do Ceará, Márcio Rodrigo Gutiérrez disse que Majestade era monitorada desde o final de 2020.





Majestade era considerada foragida desde abril, quando rompeu a tornozeleira eletrônica. Segundo ele, mesmo fora do Ceará Majestade mulher continuava comandando tráfico.





"Identificamos que ela continuava com o seu poder de organização, de deliberação e de decisão. E uma dessas decisões é exatamente essa de distribuição dos territórios para que integrantes do grupo pudessem estabelecer seus comércios de drogas", diz Gutierrez.





Em 2014, Majestade já havia sido presa por liderar uma quadrilha que roubava casas e estabelecimentos comerciais em Fortaleza.





Fonte: G1