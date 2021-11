André Fernandes viaja ao lado do prefeito de Sobral e posta foto nas redes sociais

O deputado estadual André Fernandes usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado do prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Os dois estavam viajando a Brasília e pegaram o mesmo voo e sentaram na mesma fileira de poltronas, só separados por um assessor do deputado.





Na foto, André e o assessor estão sorrindo, enquanto Ivo aparece com cara de assustado. ” Tirei uma foto no avião e apareceu esse senhor assustado do meu lado… Alguém sabe o @ dele?”, escreveu Fernandes na legenda da imagem.





Em tempo





Os dois não conversaram durante todo o voo.





Em tempo II





André é bolsonarista e Ivo antibolsonarista declarado.





Fonte: Portal CN7