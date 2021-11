Após 16 dias internado, idoso de Santa Quitéria morre de covid-19 em Sobral

Um paciente de 83 anos, da cidade de Santa Quitéria, faleceu nesta terça-feira (02) no Hospital de Campanha em Sobral. O idoso, residente no bairro Flores, é o 74º óbito em decorrência do coronavírus no município.





De acordo com a Secretaria de Saúde, o homem passou 16 dias internado. A pasta informou também que o mesmo estava vacinado com as duas doses e que realizou dois testes - antígeno e RT-PCR -, e em ambos os resultados deram positivos.





A última morte por Covid-19 registrada em Santa Quitéria se deu em 07 de outubro, com um morador do bairro Pedra da Saudade.





Conforme o boletim epidemiológico desta quarta (03), 66 pacientes estão em isolamento domiciliar e um internado. Mais da metade dos casos são do distrito de Riacho das Pedras, detectados no final de semana e o abrupto aumento na região assustou os moradores e as autoridades sanitárias.





(A Voz de Sta. Quitéria)