Após acidente grave, homem desperta do coma e escreve versículo

Neste sábado (13), um homem que foi derrubado de uma escada e arrastado por uma carreta enquanto realizava um serviço em um poste acordou do coma em que estava e escreveu um versículo bíblico. Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, deu entrada no hospital na quarta-feira (10), após o acidente ocorrido na cidade Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. A informação foi dada pelo jornal O Globo.





O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver a caçamba da carreta passando ao lado do poste. Na sequência, o homem é arremessado na rua junto com a escada e arrastado por alguns metros, até que alguém corre para socorrê-lo.





Danilo foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu em coma até este sábado. Ele teve traumatismo craniano e os pulmões perfurados.





Sua irmã, Daniela Herbst, compartilhou a imagem com o versículo escrito por ele, Provérbios 16:9 –“O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos”.





– Deus é maravilhoso. Hoje meu irmão está acordado e escreveu Provérbios 16:9. A oração tem poder, amigos. Deus está realizando o milagre na vida dele. Meu irmão é um milagre e ele em breve estará conosco. Continuem orando! Estamos com o coração transbordando de alegria! – afirmou a irmã de Danilo.

Veja o momento do acidente:

Homem é derrubado de escada por carreta enquanto arrumava fios no alto do poste. Veja no #BalançoGeral #NotíciasBGManhã pic.twitter.com/7xi0EJApLn — Balanço Geral (@balancogeral) November 12, 2021