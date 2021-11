Com a tutela compartilhada de Léo, como fica a herança milionária de Marília Mendonça?

Após a morte trágica de Marília Mendonça em um acidente aéreo, Ruth Moreira, mãe da cantora, se pronunciou a respeito do futuro de Léo. A criança, de dois anos, é o único filho de Marília, e terá guarda compartilhada entre Ruth e o pai, Murilo Huff. No pronunciamento oficial, por meio da assessoria de imprensa de Marília, Ruth explicou que a decisão foi tranquila e natural, e que não existe nenhuma tensão na família.





"Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha", afirmou Ruth. "Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito".





Com a guarda compartilhada, a questão da herança deixada por Marília Mendonça ganhou mais um desdobramento. Até o momento, a família da cantora ainda não divulgou se ela deixou um testamento para dividir os bens. Caso o documento não exista, o valor integral da herança irá para Léo, que poderá acessar o valor quando for maior de idade.





Durante esse período de tutela compartilhada, tanto Ruth quanto Murilo serão os responsáveis legais por administrar a fortuna de Marília, avaliada em cerca de R$500 milhões. O acesso dos tutores ao dinheiro não é irrestrito: de acordo com a lei brasileira, eles devem prestar contas sobre todos os valores usados a cada dois anos, e qualquer centavo deve ser usado apenas em prol do tutelado. No caso de Léo, ainda uma criança, gastos como escolas, cursos e posteriormente uma faculdade, por exemplo, podem ser investimentos feitos pelo tutor com o dinheiro deixado pela mãe.





Na ausência de testamento, que pode constar a nomeação de um tutor para os descendentes, a preferência da lei é sempre para alguém da família. No caso de Léo, tanto Ruth quanto Murilo farão as decisões em conjunto.





Entenda a herança de Marília Mendonça





Com a morte de Marília Mendonça após um acidente aéreo na última sexta-feira (5), os fãs começaram a se perguntar sobre a herança da cantora. De acordo com o programa " A Tarde é Sua", a herança da sertaneja é de R$500 milhões.





A família da cantora ainda não divulgou se Marília, que morreu de forma trágica e inesperada, deixou um testamento para dividir os bens. Caso o documento não exista, o valor integral da herança irá para o filho Léo, que poderá acessar o valor quando for maior de idade. Por enquanto, a criança permanece sob os cuidados da avó, Ruth Moreira.





Com a morte de Marília Mendonça após um acidente aéreo na última sexta-feira (5), os fãs começaram a se perguntar sobre a herança da cantora. De acordo com o programa " A Tarde é Sua", a herança da sertaneja é de R$500 milhões.





A família da cantora ainda não divulgou se Marília, que morreu de forma trágica e inesperada, deixou um testamento para dividir os bens. Caso o documento não exista, o valor integral da herança irá para o filho Léo, que poderá acessar o valor quando for maior de idade. Por enquanto, a criança permanece sob os cuidados da avó, Ruth Moreira.





(Yahoo)