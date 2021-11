Autônomos ganham destaque na economia de Sobral

Os autônomos estão ganhando destaque no cenário sobralense, profissionais de beleza e gestão de redes sociais entram no mercado de trabalho e promovem a economia local, proporcionando também a própria renda.





O ramo da barbearia passou por um ganho significativo na cidade de Sobral. Atualmente, percebe-se que os espaços de belezas dispõem de deck, mesa de sinuca, televisão. A intenção é de entreter o cliente enquanto ele espera.





“Sempre que possível trazemos novidades do ramo da barbearia, além dos serviços de corte, sobrancelhas e combos, também oferecemos um espaço onde nossos clientes, poderiam se encontrar com os amigos”, conta Gerllyson Nascimento que atende em uma das barbearias do município.





O uso das mídias sociais tem ajudado muito na prospecção de clientes, é o que explica o barbeiro Fábio Azevedo “As redes sociais são minhas principais fontes de captação de clientes, a divulgação boca a boca dos clientes ajuda bastante, mas hoje o Instagram é o meu foco, onde faço todo o marketing de divulgação do meu trabalho”.





A propagação e rapidez que as redes dão em qualquer tipo de informação é notória e, com esse avanço, uma nova forma de trabalho surge, os chamados ‘social media’, que tem como principal fonte de trabalho aparelhos eletrônicos, na utilização de Instagram, Facebook e entre outras ferramentas. “Devo gerar identificação e conexão com o público da empresa. Temos que criar formas diversificadas de mostrar um produto ou serviço”, explica a social media Sabrina Sampaio.





Diferentes profissões podem surgir a medida que as demandas da cidade necessitem, mas para cada novo cargo que for nascendo, um novo qualificado profissional deve existir. “Como qualquer profissão, tem que estudar, investir em cursos. E como trabalhamos com internet, o estudo é ainda mais frequente, pois é algo que tem novidades de um dia para o outro”, aconselha ela.





Por Ana Karine / Sistema Paraíso