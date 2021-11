Morre na Santa Casa homem que se jogou debaixo do VLT, na COHAB III

Francisco José Sales, 46 anos, conhecido por “Kim”, que se jogou debaixo do VLT na manhã dessa segunda-feira (29/11), por volta das 8h, morreu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O Corpo de Bombeiros de Sobral o resgatou ainda com vida, mas com muitos ferimentos pelo corpo. Francisco José foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e encaminhado para a unidade hospitalar.





O homem, que deu entrada na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI da Santa Casa, às 10h, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na segunda-feira, por volta das 15h40. Francisco Sales deixa dois filhos e a esposa. Morava na localidade de Água Branca, Serra do Rosário, era servente de pedreiro e estava trabalhando em uma residência no bairro Renato Parente segundo informações de populares.





(Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso)