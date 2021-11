Bolsonaro desafia Moro: “Quero ver ele em um carro de som”

Em conversa com apoiadores na noite de segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro desafiou o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, a subir em um carro de som e falar com o povo. O ex-juiz da Lava Jato é considerado atualmente um dos pré-candidatos da eleição presidencial de 2022.





– Quero ver ele num carro de som, falando com o povo. Só isso, mais nada – afirmou.





A declaração do chefe do Executivo veio em resposta a comentários de apoiadores que criticavam o ex-juiz da Lava Jato. Durante a conversa, Bolsonaro disse ainda que não tem acompanhado Moro, que se filiou no último dia 10 ao Podemos, partido pelo qual vem sendo cogitado como concorrente ao Planalto, no próximo ano.





Sobre a questão da oratória do ex-juiz, a revista Crusoé informou que Sergio Moro tem procurado impostar mais a voz a fim de reduzir falhas e mudanças de tom e que ele tem se consultado com a fonoaudióloga Leny Kirillos, conhecida por atender jornalistas, artistas e executivos de empresas, para adquirir técnicas de oratória.





(Pleno News)